Les Choristes en difficultés veulent faire entendre leurs voix

L’association des Petits Chanteurs de Saint-Marc (Les Choristes) connaît d’importantes difficultés financières.



Aujourd’hui, les recettes des concerts ne suffisent plus à faire fonctionner l’association.



Elle a donc entrepris une vaste campagne auprès des institutionnels, entreprises et particuliers pour aider les enfants du chœur à poursuivre leur fantastique aventure. Elle a aussi créé le « Club de Partenaires » auquel participe déjà Alain Mérieux.



Conscients des difficultés, et fortement motivés pour la sauvegarde du Chœur, soucieux aussi de l’avenir des enfants qui vont suivre ce cursus au Collège Saint-Marc, les « Choristes » du chœur ont décidé de monter eux-mêmes un concert exceptionnel pour obtenir des recettes supplémentaires.



Le succès des Petits chanteurs de Saint Marc, pourtant ne se dément pas, en particulier à l’international.



Cet automne 2017, ils sont partis pour une tournée de trois semaines à travers toute la Chine, sans compter les nombreux déplacements en Espagne où ils sont très demandés.



Le film « Les Choristes » avait connu en Asie et en Espagne un énorme succès et le phénomène continue. Les projets sont nombreux avec de nombreuses destinations : le Japon, La Russie (Moscou), Singapour, la Malaisie, le Québec…



En ce moment, les Petits Chanteurs de Saint Marc sont en tournée à Taiwan pour deux semaines où ils remplissent les salles les plus prestigieuses.



Ces tournées à l’étranger n’entament pas le budget de l’association car elles sont entièrement prises en charge par les organisateurs, précise l’association dans un communiqué.





Concert exceptionnel

Mercredi 6 juin 2018 à 20 H

Chapelle Sainte-Hélène

10, rue Sainte Hélène 69002 Lyon