Les Deux-Alpes: une skieuse emportée par une avalanche retrouvée et évacuée

Une skieuse de 19 ans, qui évoluait sur une

piste de la station des Deux Alpes (Isère), a été emportée par une avalanche, mais elle a été rapidement retrouvée, inconsciente, et transportée à l'hôpital, ont annoncé vendredi soir les secouristes à l'AFP.



"C'est un skieur ayant vu l'avalanche vers 2.400 mètres d'altitude, depuis la télécabine où il était, qui a donné l'alerte aux services des pistes. Ils nous ont alertés à 16H45", a expliqué le chef de la section CRS des Alpes,

basée à Grenoble, Laurent Jaunatre.



Un hélicoptère avec des sauveteurs, un maître-chien et un médecin se sont rendus sur place, convergeant avec les équipes de la station qui ont retrouvé la victime ensevelie, inconsciente mais respirant encore.



"Elle a été héliportée au CHU Nord de Grenoble où elle est déjà arrivée", a précisé le capitaine Jaunatre.



Une centaine de personnes continuaient à sonder la coulée en présence de quatre équipes cynophiles pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres victimes.



"Une enquête de flagrance, confiée à la CRS Alpes, a été ouverte, vu que l'avalanche a touché le domaine skiable et fait une victime", a ajouté le capitaine Jaunatre.



Selon le secouriste, cette avalanche est la "conséquence du redoux très marqué de la journée", après plusieurs jours de froid intense qui, "conjugué aux chutes de neige", a déstabilisé le manteau neigeux.



Dans les Alpes maritimes, quatre personnes évoluant en ski de randonnée, encadrées par un guide, sont mortes vendredi en fin de matinée dans une avalanche survenue aux portes du parc national du Mercantour





