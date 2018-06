Les Dialogues en Humanité s’installent aussi dans le Vieux-Lyon

La 18ème édition des Dialogues en humanité coordonnée par la Métropole de Lyon aura lieu du 6 au 8 juillet.



Cette année, le festival citoyen se tiendra sous les arbres du Parc de la Tête d’Or mais aussi dans le quartier du Vieux-Lyon.



Ateliers, agoras, témoignages, échanges et partages seront à vivre durant trois jours avec un fil directeur « Il est trop tard pour être pessimiste, la résistance aujourd’hui c’est l’optimisme ! ».



Sont prévus pas moins de 150 ateliers, 30 agoras, 25 concerts et spectacles.



Libres, gratuits et ouverts à tous, les Dialogues mettent en lien les porteurs d’initiatives concrètes, ainsi que toute personne curieuse et intéressée (enfants, adolescents, parents, artistes, acteurs associatifs, entrepreneurs etc.) pour se rencontrer et « inventer un futur souhaitable ».



Dans une ambiance festive et conviviale, chacun est invité à participer aux ateliers interactifs et ludiques, et à contribuer à partir de son vécu.



Trois parcours structurent le festival Dialogues en humanité.



« Notre pays c’est la Terre »: Pour accélérer une citoyenneté planétaire et donc mieux répondre aux attentes de l’humanité, comment créer une coopération entre tous ?



« Sortir du double dérèglement climatique » : le réchauffement climatique se double d’une glaciation, source de conflits et de replis. Pourtant, les coopérations entre les personnes et les collectifs se développent. Agriculture et alimentation seront au cœur du parcours.



« Du bon usage du numérique » : comment proposer un monde numérique plus humain et démocratique ? La dématérialisation de nos échanges s’accélère avec autant de dangers potentiels que de perspectives positives. L’occasion de rencontrer celles et ceux qui inventent de nouvelles formes de coopération.