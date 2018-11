Les Gilets Jaunes donnent rendez-vous à Paris le 1er décembre sur les Champs Elysées

Les "gilets jaunes" appellent à nouveau à manifester le 1er décembre à Paris sur les Champs-Elysées, où 101 personnes ont été placées en garde à vue après les violences qui ont émaillé le rassemblement de samedi.



Dimanche, sur leur compte officiel Facebook, les "gilets jaunes" disent vouloir passer à passer à l'"Acte 3" samedi 1er décembre, à "14H sur les Champs-Elysées". Avec pour revendication d'"exiger" d'Emmanuel Macron "1, plus de pouvoir d'achat, 2, l'annulation des taxes sur les carburants". "Sinon, En Marche vers la démission de Macron", est-il écrit. "Pas de casse et 5 millions de Français dans la rue", ajoute la page, proposant de mettre en place des "gilets rouges" pour éviter tout débordement.



Emmanuel Macron a appelé dimanche à "apporter une réponse économique, sociale, mais aussi culturelle et de sens" à "nos classes moyennes et à nos classes laborieuses", afin de bâtir "un projet politique", au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes".





Avec AFP