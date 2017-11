Les Halles de la Martinière enfin de retour

ETIC Foncièrement Responsable, fondée par Cécile Galoselva (photo) et qui est aussi à l'origine du pôle Hevea à Jean Macé, assure la gestion et le financement du projet de redynamisation des Halles, en s’associant à des acteurs locaux l’Epicerie des Halles, Prairial et Cuisine Itinérante, la crêperie MADAMANN, Moi Pur Jus et La Criée des Monts-d’Or, exploitants des différents espaces implantés au sein des halles.



Le projet retenu aboutit aujourd’hui, après 8 mois de travaux, à donner un second souffle à cette halle.



Son architecture typique des marchés couverts du XIXème siècle est mise en valeur et modernisée puisque le bâtiment s’ouvre à nouveau sur la ville grâce à ses façades vitrées.



L’espace lumineux et ouvert est organisé en îlots permettant aux habitants du quartier, aux touristes ou aux restaurateurs de faire leurs courses quotidiennes mais également de consommer sur place des produits frais tout au long de la journée.



Sur 180 m2, l'épicerie propose des produits frais de saison, des produits en vrac, et des produits bio et fait la part belle aux producteurs locaux.



Le Food court, sur 115 m2, est un espace de restauration qui accueille un bar et plusieurs propositions sur place ou à emporter pour une cuisine inventive et équilibrée, à base de produits locaux, bio, équitables et de saison.



Les porteurs du projet (ETIC Foncièrement Responsable, Prairial, et Cuisine Itinérante) sont toutes des structures labellisées « Lyon ville équitable et durable ».