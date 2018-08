Les Pockemon Crew s’engagent aux cotés de Handicap International

A l’occasion de la 24ème édition de la Pyramide de chaussures, la célèbre troupe de hip hop

lyonnaise Pockemon Crew s’engage aux côtés de l'association lyonnaise Handicap International pour dire NON aux bombardements des civils.



Irak, Syrie, Yémen, chaque jour dans le monde 90 civils sont victimes de bombardements indiscriminés.



Artistes accomplis de renommée mondiale, les Pockemon Crew de retour sur leurs terres lyonnaises et s’associent aujourd’hui au combat de l’ONG.



Les Pockemon seront vendredi dans les bureaux de l’ONG pour réaliser un show destiné à interpeller et à inviter le public à rejoindre le combat. Le teaser sera ensuite diffusé pour annoncer la Pyramide.