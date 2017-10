Les abattages de trois loups en Savoie en 2015 jugés illégaux

Les abattages successifs de trois loups en Savoie à l'automne 2015 ont été jugés illégaux par le tribunal administratif de Grenoble, a-t-on appris lundi par une association de protection de l'environnement.



Dans son jugement en date du 12 octobre, le tribunal rappelle que les "tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés s'il est constaté des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre dans

les élevages ayant mis en oeuvre les tirs de défense".



En effet, "il existe des moyens de protection des troupeaux ainsi qu'une

gradation des tirs que les préfets peuvent autoriser. Ces tirs ne visent à

tuer des loups, espèce protégée, qu'en dernier recours", souligne l'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas).



Le tribunal annule un arrêté de la préfecture de Savoie du 10 septembre

2015 qui autorisait l'abattage dans les six mois de six loups sur les zones

dites de Belledonne, de Maurienne et du Thabor.



Cette décision juge a posteriori illégaux les prélèvements d'"un mâle adulte le 17 octobre 2015 à

Saint-Colomban-des-Villards, un jeune mâle le lendemain à Saint-André en

Maurienne et un louveteau le 5 décembre à Valmeinier", détaille l'association.



L'Etat devra par ailleurs verser à trois associations pro-loup - Aspas, One

Voice et Ferus - 1.200 euros au total et 1.200 euros à quatre autres

associations de protection de l'environnement.



En juillet, la justice avait déjà jugé illégal l'abattage d'une louve dans

la Drôme en 2015.



Ces dernières semaines, les éleveurs ont manifesté leur inquiétude face au

futur plan loup du gouvernement qui entend privilégier les tirs

d'effarouchement à l'abattage.



Le dernier arrêté en vigueur permet l'abattage de 40 loups entre le 1er

juillet 2017 et le 30 juin 2018. A la fin de l'été, période la plus dangereuse

avec les brebis en pâturage, 22 loups avaient été "prélevés".



En 2016, plus de 10.000 ovins ont été tués, face à une population de loups

en constante augmentation depuis son retour en France par l'Italie au début des années 90 (360 loups, soit +22% en un an).





Avec AFP