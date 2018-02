Les anti-pubs s’affichent à Lyon

A l’occasion de la journée nationale contre les écrans vidéos publicitaires « Stop Pub Vidéo », le Collectif Plein la vue a fait une action symbolique dans le métro et devant l’Hôtel de ville de Lyon visant à interpeller élus et citoyens sur les effets néfastes de ces écrans.







Une vingtaine de militants qui se disent « soutenus par déjà près de 10 000 Grands Lyonnais ».







La métropole doit voir fleurir 100 écrans d’ici deux ans, « pour soit-disant être à la page des nouveautés technologiques et aider au développement économique » selon le collectif.







D’après Valentin Migné, membre du Collectif Plein la vue, « la lutte contre ces publicités numériques animées est un enjeu de société. Les raisons ne manquent pas : ils sont une pollution visuelle et lumineuse qui a des répercutions sur la faune et la flore. Ils augmentent les risques d’accidents. Ils amènent à plus de gaspillage et ont un impact accru sur l’environnement Ils s'imposent à tous, sont inévitables et ajoutent en conséquence de la fatigue, du stress et de la survingcharge cognitive »







« Sans aucun consentement de notre part, les panneaux, équipés de caméra et connectés à internet, pourront ensuite transmettre nos données personnelles à l’afficheur qui va pouvoir les revendre ».







Emmanuel Keokosal, également membre du collectif, souligne en effet « que de plus en plus d’études nous disent qu’il faut éloigner les enfants (et les adultes) des écrans, que ce soient les smartphones, les pad, les ordinateurs, lestéléviseurs… et maintenant on veut nous imposer cent écrans de 2m2 dans les rues ».







Une concertation publique a été lancée à Lyon sur le Règlement local de publicité intercommunal (RLPI), qui va légiférer sur la place de la publicité dans l’espace public pour les années.







Chaque citoyen peut interpeller la métropole de Lyon en écrivant à concertation.rlp@grandlyon.com .







La pétition « Des arbres pas des pubs, libérons la métropole lyonnaise de la pression publicitaire » regroupe près de 10 000 signatures en deux mois, rappelle le Collectif Plein la vue.