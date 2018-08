Les autorités lèvent leurs réserves sur l'ascension du Mont-Blanc

La préfecture de Haute-Savoie a estimé mardi

qu'il n'y avait plus lieu de recommander aux alpinistes de différer leur ascension du Mont-Blanc, du fait de la normalisation des conditions d'escalade.



Depuis dix jours, la traversée du couloir du Goûter, situé sur l'itinéraire classique emprunté par les alpinistes, était fortement déconseillé en raison de la canicule, qui provoquait le dégel et la chute de blocs de pierre libérés de leur gangue de glace.



"La période de canicule que le département a connu s'est achevée, permettant de retrouver des conditions climatiques de la montagne plus habituelles pour la saison", a indiqué la préfecture dans un communiqué.



"Si la prudence reste bien évidemment de mise, s'agissant d'un itinéraire de haute montagne, il n'y a, à ce stade, plus lieu de maintenir la recommandation de différer l'ascension du Mont-Blanc par la voie normale dite du Goûter", a-t-elle ajouté.



Les autorités conseillent toutefois "de privilégier les premières heures de la matinée pour effectuer la traversée du couloir du Goûter, où des chutes de pierres peuvent néanmoins se produire à tout moment".



La préfecture de Haute-Savoie a par ailleurs prolongé jusqu'au 17 septembre un arrêté préfectoral visant à mieux réguler le flux d'alpinistes sur cette voie qui accueille chaque jour jusqu'à 300 candidats au sommet.



Il impose aux cordées qui souhaitent s'engager dans l'ascension la réservation d'une nuitée au refuge du Goûter, situé à 3.815 mètres d'altitude.







Avec AFP