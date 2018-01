Les chefs lyonnais réclament un hommage national pour Bocuse

Les Toques blanches lyonnaises ont demandé à l'Élysée qu'un hommage national soit rendu à Paul Bocuse car "il a tant fait pour le rayonnement de la France dans le monde", a-t-on appris mardi auprès de l'association.



"Contrairement à Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson qui avaient un rayonnement national, Monsieur Paul c'était le monde", fait valoir Christophe Marguin, à la tête de cette association qui réunit de grands noms de la cuisine dans la région, comme la cheffe Anne-Sophie Pic, trois étoiles Michelin à Valence, ou Mathieu Viannay de La Mère Brazier, deux étoiles à Lyon.



L'idée a commencé à circuler dès la mort de Paul Bocuse samedi: elle a été aussi transmise à Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée qui a passé le message au président de la République. Un courrier est par

ailleurs parti ce matin pour le président de la République.



Les Toques blanches souhaitent que cet hommage national se tienne exceptionnellement à Lyon, une ville à laquelle Bocuse était profondément attachée, et le 11 février, jour où il aurait fêté ses 92 ans.



Parallèlement à l'association, plusieurs chefs comme Yannick Alléno ou Jean Imbert ont réclamé

un hommage national.



Les obsèques de Paul Bocuse, décédé samedi à 91 ans dans sa célèbre auberge de Collonges-au-Mont-d'Or en bord de Saône, doivent être célébrées vendredi en la cathédrale Saint-Jean à Lyon, en présence de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon.