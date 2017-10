Les commerçants et artisans de Saint-Priest vous invitent à fêter le beaujolais nouveau

A l’occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau, l’Association des Commerçants et Artisans de Saint-Priest organise le vendredi 17 novembre, à partir de 18h, la deuxième édition de l’évènement « Gourmandises et Beaujolais ».



Au programme : dégustation de divers crus et autres produits gourmands du terroir, rencontres des professionnels des métiers de bouche de Saint-Priest, animations, concert, jeu concours…

L’entrée est libre.



Après le succès de la première édition, on pourra à nouveau déguster le Beaujolais Nouveau 2017 sous un chapiteau installé pour l’évènement.



Une belle occasion pour venir à la rencontre des professionnels des métiers de bouche de la ville.



Fromagers, bouchers, charcutiers, boulangers, restaurateurs, cavistes… Tous seront au rendez-vous pour vous mettre l’eau à la bouche en proposant leurs spécialités (vente sur place et à emporter).



Chaque visiteur pourra profiter de deux concerts (fanfare du conservatoire de Saint-Priest et Accordé Swing, groupe de variété swing porté par l’accordéoniste Grégory Chauchat) et tenter de gagner un séjour gastronomique dans le Beaujolais



C'est le vendredi 17 novembre, à partir de 18h, place Salengro.