Les cours d’eau sous l’œil de 300 chercheurs réunis à Villeurbanne

Lyon accueille la Conférence internationale River Flow organisée par l'Irstea, l’INSA Lyon, la CNR et la SHF

du 4 au 8 septembre



Les cours d'eau sont d’une importance capitale pour les communautés humaines et pour l'environnement. Mais pollutions, érosion, perte de biodiversité les atteignent, tandis que les inondations se multiplient...



Plus de 300 chercheurs venus de plus de 20 pays différents se rassemblent début septembre à Villeurbanne pour partager leurs dernières découvertes sur le fonctionnement et l’aménagement des cours d’eau.



Depuis 2002 River Flow est devenue une conférence internationale majeure en hydraulique fluviale.



Pour cette édition, un accent particulier est mis sur le transport des sédiments et des polluants dans les cours d’eau, la restauration écologique des rivières et les événements extrêmes (crues, sécheresses).



Les doctorants et jeunes chercheurs ne sont pas en reste puisque plusieurs « master classes » précédant la conférence leur sont dédiées, animées par des experts internationaux.