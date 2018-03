Les cours de Wauquiez à l'EM Lyon maintenus malgré la polémique

Les cours de Laurent Wauquiez à l'EM Lyon

Business School sont maintenus malgré la polémique sur ses propos car les retours des élèves sont très bons, a-t-on appris mardi auprès de la direction de l'école.



"Suite à l'excellent niveau des évaluations du cours par les étudiants, ce cours est maintenu. Cela est conforme à notre politique de qualité", indique la direction, interrogée par l'AFP.



Laurent Wauquiez, président des Républicains mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait suscité un tollé avec des déclarations choc, enregistrées à son insu, lors de ses deux premiers cours aux étudiants

lyonnais.



Il y ciblait tour à tour Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, Alain Juppé, Valérie Pécresse et même le patronat dans sa région.



Les socialistes d'Auvergne-Rhône-Alpes avaient appelé l'école de management

à arrêter sa collaboration avec lui, voyant dans ces interventions une "tribune de propagande personnelle" plus qu'un cours.



Le président de l'EM Lyon Business School, Bruno Bonnell, par ailleurs député LREM, avait lui regretté "une tribune politique et désespérante".



De leurs côtés, des étudiants avaient publié une tribune sur les réseaux sociaux, défendant un cours "à la hauteur de (leurs) attentes", "un discours franc, des échanges parfois abrupts mais toujours respectueux".





Avec AFP