Les épreuves sur table de fin d'année annulées à Lyon 2

Face aux risques de blocage, les examens sur

table de fin d'année à l'université Lumière-Lyon 2 ont été annulés et seront remplacés par des "modalités de contrôle des connaissances alternatifs".



Au moins 20.000 des 28.000 étudiants de l'université sont concernés par cette décision.



Lundi, quelque 300 d'entre eux avaient bloqué les deux campus -- sur les quais du Rhône et à Bron -- provoquant l'intervention des forces de l'ordre sur les quais.



Dans ces conditions, la présidente de l'université a estimé que les examens de lundi, où 2.000 étudiants étaient attendus, ne pouvaient se dérouler "sereinement" et a décidé de les annuler.



Après réflexion, l'université a finalement décidé d'annuler tous les examens sur table qui devaient se tenir jusqu'au 29 mai.



Mardi, la présidence donnera des détails sur les nouvelles modalités d'évaluation qui reposeront "à la fois sur le contrôle continu et des devoirs à la maison".



Les cours à Lyon 2 étaient déjà suspendus depuis un mois.



D'autres examens ont également été annulés ailleurs en France à la suite de blocages : lundi matin à l'université Aix-Marseille, vendredi et samedi à Arcueil (Val-de-Marne) où avaient été délocalisés des partiels de l'université

de Nanterre, et mercredi dernier à Grenoble.