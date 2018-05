Les étoilés de la rue du Boeuf organisent un diner d'exception

Avec ses trois adresses étoilées au Guide Michelin qui se succèdent à quelques dizaines de mètres, la rue du Boeuf est devenue une véritable invitation au voyage gastronomique.



Au numéro 6 de la rue, c’est Anthony Bonnet, étoilé depuis 2012, qui officie aux fourneaux de la Cour des Loges. À quelques pas, au numéro 29, le chef Jérémy Galvan enrichit cette constellation gastronomique au sein de son restaurant éponyme. Enfin, au numéro 36, le chef Tsuyoshi Arai et son restaurant Au 14 Février sont venus ajouter une nouvelle étoile à la ruelle en y déménageant en septembre dernier.



Jérémy Galvan, Tsuyoshi Arai et Anthony Bonnet font partie de la nouvelle génération de chefs étoilés portée par les mêmes valeurs et une envie de partager.



Ils souhaitent faire bouger la gastronomie dans le Vieux Lyon et ont décidé de mettre en commun leur talent pour faire vibrer ce quartier historique de la ville à travers une expérience culinaire unique.



Un dîner d’exception qui se déroulera le jeudi 31 mai à 20h au Palais de Justice autour de grandes tablées invitant à la convivialité et à l’échange.



Originaire de Haute-Savoie, Jérémy Galvan propose avec son restaurant éponyme un retour à l’essentiel rythmé par la terre, l’eau, l’air et le feu. Une cuisine d’instinct, identitaire et originale récompensée par une étoile en 2017.



Etoilé depuis 2011, Tsuyoshi Arai allie dans son restaurant Au 14 février ses deux pays de cœur : le Japon et la France. Une imagination débordante mise au service de créations gustatives franco-japonaises audacieuses qui invitent au voyage et à la découverte.



Chef étoilé à Cour des Loges, Anthony Bonnet a reçu le produit en héritage dès son enfance. Des connaissances et surtout des valeurs qui font aujourd’hui partie intégrante de sa cuisine

marquée par une audace créative au service du produit.



Le menu prévu le 31 mai est à 150€ par personne boissons incluses. Les étoiles ça se paye mais le rendez-vous est plus que prometteur



Réservations par mail : dinerdesetoiles@courdesloges.com

ou par téléphone 04 72 41 06 06