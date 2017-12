Les migrants ont quitté l'amphi occupé à l'université Lyon 2

Les dizaines de migrants qui occupaient depuis plus d'un mois un amphithéâtre de l'Université Lumière Lyon 2 avec le concours des étudiants ont quitté les lieux.



Le Tribunal administratif de Lyon avait donné son accord vendredi pour une

intervention des forces de l'ordre dès lundi.



Mais la présidence de l'Université, qui avait dénoncé l'inaction de l'Etat dans ce dossier, leur avait laissé un peu plus de temps, tout en voulant voir la salle libérée avant les vacances de Noël.

Une partie des migrants - de 50 à 100 selon les sources - ont rejoint un

bâtiment squatté, qui doit bientôt laisser place à un collège à Villeurbanne.



Selon l'université, tous ont été mis à l'abri, pour certains chez des particuliers.



Mais pour une des représentantes du collectif étudiant, beaucoup sont retournés dans la rue, dont une vingtaine de mineurs.



L'occupation de l'amphithéâtre avait commencé après l'évacuation d'une

plateforme à la gare Part-Dieu sur laquelle dormaient des dizaines de migrants venus d'Afrique de l'Ouest.



Depuis début décembre, des locaux sont également occupés à l'Université

Grenoble Alpes (UGA) par une soixantaine de migrants, soutenus par un collectif.



L'Université n'a pas demandé leur expulsion de ces anciens bureaux

inutilisés pour le moment.



"Nous n'avons pas choisi de solution brutale, nous sommes dans la

discussion. Mais ce n'est pas la vocation de l'université, c'est de la

responsabilité de l'Etat", souligne la présidente de l'UGA Lise Dumasy.



"La préfecture s'est engagée cette semaine à héberger ces personnes dans des gymnases de Grenoble ou de l'agglomération grenobloise, sans contrôle d'identité, jusqu'au 31 mars 2018", a précisé à l'AFP Mme Dumasy.



Le projet a été présenté jeudi aux associations qui restent méfiantes et

doivent rediscuter de cette solution avec les migrants.