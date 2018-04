Les nappes d’eaux souterraines du Rhône placées en situation de vigilance sécheresse

Par arrêté en date du 10 avril 2018, le préfet Stéphane BOUILLON, a décidé de placer en situation de vigilance sécheresse, des nappes d’eaux souterraines du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.



Le déficit pluviométrique, observé depuis trois ans, n’a pas permis la recharge des nappes d’eaux souterraines, dont les niveaux restent très bas pour la saison.



Les pluies du début de l’année 2018 n’ont pas suffi à rétablir une situation normale.



La mise en place de la situation de vigilance des territoires concernés par les nappes de l’Est Lyonnais et du Garon a pour objectif d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers – particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités – à une utilisation économe de l’eau.



« Elle permet d’anticiper toute dégradation afin de préserver les usages prioritaires et la survie des écosystèmes aquatiques » souligne la préfecture dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Il est demandé à chacun d’adopter les bons réflexes pour une gestion économe de l’eau (lutte contre les fuites…) que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou à partir des réseaux publics de distribution.



Chaque citoyen doit être vigilant et faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau, bien précieux pour tous les usagers.



En l’absence de pluies significatives et si la situation actuelle ne s’améliore pas au cours des prochaines semaines, des mesures complémentaires de restriction et d’interdiction des usages de l’eau pourront être prises sur ces aquifères du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.



L’intégralité de l’arrêté fixant les mesures de vigilance ainsi que la liste des communes concernées sont disponibles sur le site des services de l’État dans le Rhône www.rhone.gouv.fr.



L’arrêté peut être consulté à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône – Bureau de l’Administration Territoriale et du Développement Durable – 36, rue de la République Villefranche-sur-Saône, à la Direction Départementale des territoires – Service eau et nature – 165, rue Garibaldi LYON 3ème, et en mairie de chaque commune concernée par cet arrêté.