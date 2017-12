Les petits frères des Pauvres de la région Auvergne Rhône Alpes recherchent 90 bénévoles pour leurs actions de fin d’année (dont 50 à Lyon et 40 à Grenoble).Objectif: aider à la préparation, participer au repas collectif de Noël (les 24 et 25 décembre), rendre visite et partager un repas au domicile d’une personne âgée qui ne peut ou ne souhaite pas sortir les 24 ou 25 décembreIl s'agit aussi de conduire les invités aux repas de Noël collectifs et les raccompagner ensuite à leur domicileAuvergne Rhône Alpes compte davantage de seniors en demande de contacts avec leur voisinage : 26 % des personnes de plus de 60 ans sont en attente de plus de contacts avec leurs voisins contre 22 % au niveau national."Noël, symbole du partage de moments chaleureux avec ceux qu’on aime est un moment très douloureux pour les personnes âgées les plus isolées. Pour que la fin d’année soit une fête pour tous, les bénévoles des petits frères des Pauvres s’attachent depuis plus de 70 ans à recréer une atmosphère festive et conviviale autour d’un repas ou lors d’une visite à domicile les 24 et 25 décembre" rappelle l'association.« Offrir un peu de son temps libre pour le donner aux autres, c’est super. J’ai eu l’impression d’être dans une grande famille. Et les personnes âgées sont vraiment très heureuses d’être avec des jeunes » estime Charlotte, bénévole de 22 ans.En France, en 2017, 300 000 personnes (ce qui représente l’équivalent de la population d’une ville comme Nantes) sont en situation de "mort sociale" et ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d’autres personnes, tous réseaux confondus (familial, amical, voisinage, réseau associatif) . 900 000 personnes de plus de 60 ans sont, elles, isolées des cercles familiaux et amicaux.Pour rejoindre nos équipes de bénévoles