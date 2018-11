Les pompiers du Rhône enflammés ce mardi à Lyon

🚨

Ça chauffe dans la manifestation des pompiers rue Rabelais cette après-midi!

Les soldats du feu ont rallié l’état-major du SDMIS vers 13h45 après avoir déambulé entre la place des Archives, à côté de la gare de Perrache, la place Bellecour et le cours Lafayette.

La tension est palpable puisque des pneus et des palettes ont été enflammés.

Une centaine de manifestants a même envahi les locaux de l’état-major et des meubles volent par les fenêtres.

Les pompiers réclament 300 effectifs supplémentaires sur 3 ans, 350 € en plus par mois, et de nouveaux rythmes de travail.