Les socialistes lyonnais défileront pour le 1er mai

La Fédération PS du Rhône et de la Métropole de Lyon a décidé de participer aux mobilisations du 1er mai pour célébrer la journée internationale des travailleurs.



Les socialistes participeront également aux mobilisations unitaires des fonctionnaires et des cheminots le 22 mai prochain.



La Fédération PS du Rhône et de la Métropole de Lyon entend réaffirmer « son attachement au droit de grève, à la dignité des travailleurs, au progrès social et son opposition aux orientations libérales du gouvernement actuel » commente Yann Crombecque, le premier fédéral.



La Fédé du Rhône appelle les camarades et sympathisants socialistes à se retrouver à 10h30 place Jean Macé.