Les stars des années 80 se mobilisent pour la bonne soupe

Soupe en Scène, dont c'est la 6ème édition ce week-end place de la République, est un événement caritatif et musical



D'un côté on peut s'offrir un bol de soupe préparer par le chef Fabrice Bonnot et son équipe, pour 3 euros (au profit du Foyer Notre Dame des Sans-Abris). De l'autre on peut se remémorer des souvenirs avec un plateau prestigieux de stars des années 80, lesquelles se produisent gratuitement pour la bonne cause



Parmi ces vedettes, Sloane, Thierry Pastor ou encore Joniece Jamison...Ecoutez le reportage de Victoria Solano