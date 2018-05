Levée de fonds pour mytoc.fr

Deux mois de suspension d'activité pour mytoc.fr...Non la plateforme culturelle lyonnaise installée sur une péniche n'est pas en train de couler.Cet arrêt momentané d'activité s'effectue "dans le but de se consacrer entièrement à la levée de fonds en cours sur Happy Capital" explique ses promoteurs.Le site internet est mis en «stand by» jusqu’au 21 juin, jour où sera organisé une grande fête sur la péniche, pour annoncer le résultat de cette opération baptisée «Entracte».La levée de fonds lancée sur Happy Capital est réalisée dans le but de préparer le développement de mytoc.fr dans six autres grandes villes-régions en France dès 2019."Ce déploiement est essentiel pour prendre une dimension nationale, développer les ventes de cartes spectacles tout en mutualisant les principales charges de mytoc.fr".Une carte Découverte sera offerte à tous les souscripteurs pour qu’ils puissent vivre l''expérience mytoc et réserver des places de spectacles.Le projet mytoc.fr a pour vocation de faciliter à tous l'accès à la culture. Après avoir fait le constat que, d'un côté seuls 8% des français ont une vraie vie culturelle et de l'autre que la moitié des salles sont vides quand se joue un spectacle, Nadège Michaudet, journaliste culturelle, et tout l'équipe de MyToc.fr, dont le journaliste lyonnais Philippe Brunet-Lecomte, ont décidé de se consacrer "au chantier prometteur que représente la culture"."La culture, indispensable dans notre société permet l'ouverture au monde, le développement des sens et de la créativité. Le projet MyToc.fr a donc pour vocation d'avoir un réel impact sur notre quotidien et de nous ré-ouvrir au monde étonnant qu'est celui de la culture et de la connaissance".Pour aider le développement de mytoc, c'est donc ici