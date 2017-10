Ligue 1 - 10e journée: l'AS-Saint-Etienne reçoit Montpellier

DU côté de l'AS-Saint-Etienne: la défense est toujours décimée. Contre Montpellier, l'entraîneur Oscar Garcia sera privé de son capitaine Loïc Perrin, du jeune latéral droit Ronaël Pierre-Gabriel et de Florentin Pogba.



La ligne de défenseurs ne devrait donc guère évoluer par rapport au match face à Metz de samedi dernier. En revanche, les possibilités sont beaucoup plus nombreuses en milieu de terrain, avec le retour du Brésilien Hernani, ainsi que dans le secteur offensif, où Loïs Diony et Alexander Söderlund, en particulier, se disputent la place à la pointe de l'attaque. Le jeune attaquant Jonathan Bamba s'entraîne quant à lui toujours avec la réserve, en attendant que les discussions sur une éventuelle prolongation de contrat, reprennent entra la direction du club stéphanois et les agents du joueur.



DU côté de Montpellier, Pedro Mendes revient, Roussillon est incertain.



Le défenseur central portugais Pedro Mendes, qui a purgé un match de suspension devant Nice dimanche (2-0), effectuera son retour au côté de Vitorino Hilton. A l'inverse, le latéral gauche Jérôme Roussillon, touché à une cuisse en fin de match face à Nice, est incertain.



"Les examens n'ont révélé aucune lésion grave, mais ily a une incertitude sur sa participation", a indiqué Michel Der Zakarian l'entraîneur montpelliérain.



A l'exception de Roussillon, ce dernier dispose de l'intégralité de son effectif et d'un éventail de choix tactiques.







Avec AFP