Ligue 1 - Beric sauve l'AS-Saint-Etienne de la défaite

Deux buts du Slovène Robert Beric ont permis à l'AS-Saint-Etienne, mené deux fois au score, d'arracher le résultat nul devant Dijon (2-2), samedi au stade Geoffroy-Guichard au terme d'un match de la 28e journée de L1 agréable à suivre.



L'ASSE (12e, 35 points), reste invaincue depuis six renconres et avance peu à peu vers le maintien avant de songer éventuellement à autre chose alors que le DFCO (10e, 36 pts) n'a perdu aucun de ses trois derniers matches (2 nuls, 1

victoire).



Après avoir raté deux belles occasions (5, 11) puis manqué un penalty, repoussé par le gardien Baptiste Reynet (35), Beric a égalisé une première fois en reprenant de la tête un centre délivré de l'aile gauche par Gabriel Silva (45+1).



En seconde période, le Slovène, revenu en janvier d'un prêt infructueux à Anderlecht, a remis une seconde fois les deux équipes à égalité en trompant Reynet d'un tir lointain (61).



Beric a ainsi inscrit ses 5e et 6e buts, dont un en Coupe de France, depuis son retour qui s'avère donc bénéfique pour l'équipe stéphanoise, menée à deux reprises.



Car Julio Tavarès avait devancé la sortie de Stéphane Ruffier après avoir pris de vitesse Loïc Perrin (1-0, 32) pour ouvrir la marque avec son 11e but de la saison en championnat.



Et en seconde période, Wesley Saïd, entre Mathieu Debuchy et Neven Subotic, avait repris victorieusement de la tête une passe en profondeur de Florent Balmont (2-1, 55).



Dans l'ensemble, la défense des Verts, notamment dans l'axe, n'a pas donné toutes les garanties alors qu'offensivement, l'ASSE, malgré sa domination, a peiné pour contourner une équipe dijonnaise solidaire et bien organisée.



Hormis les deux buts de Beric, seules deux tentatives du Norvégien Ole Selnaes, sur lesquels Reynet s'est interposé, ont été dangereuses (46, 71).



De son côté, le DFCP aurait pu aussi reprendre l'avantage sur une tentative du Sud-coréen Kwon repoussée par Ruffier (76).





