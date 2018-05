Ligue 1 - Bordeaux fait trébucher Saint-Etienne et se relance pour l'Europe

Bordeaux s'est bien relancé dans la course à l'Europe en battant Saint-Etienne (3-1) dimanche au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 36e journée de Ligue 1.



Les Bordelais, grâce à leur quatrième succès sur leurs cinq dernières rencontres (défaite contre le PSG), remontent au 8e rang, à trois longueurs des Verts.



A l'occasion des deux dernières journées, les Girondins recevront Toulouse avant de se rendre à Metz, un calendrier plutôt favorable pour les hommes de Gustavo Poyet.



Pour leur part, les Foréziens concèdent leur première défaite après une invincibilité de treize matches. Elle sonne comme un coup d'arrêt pour une formation stéphanoise qui aura un déplacement difficile samedi à Monaco avant de recevoir Lille pour la dernière journée, un match sans doute crucial pour les deux clubs.



Les Stéphanois avaient fait le plein de points (9) sur les trois dernières journées, mais en produisant des performances assez moyennes. Ils enregistraient le retour de leur défenseur et capitaine, Loïc Perrin.



Cette baisse de régime des joueurs de Jean-Louis Gasset s'est confirmée face aux Girondins, malgré l'ouverture du score de Rémy Cabella, sur penalty, après une faute de Pablo sur Robert Beric (28).



L'avance de l'ASSE a été de courte durée, deux minutes seulement, car Bordeaux a égalisé aussitôt par Younouss Sankharé, de la tête, en profitant d'un mauvais alignement de la défense forézienne sur un centre de Youssouf

Sabaly (30).



Dans la foulée, Jules Koundé a donné l'avantage aux Bordelais à la suite d'un corner, en profitant d'une faute de marquage de Mathieu Debuchy (37).



Malcom manquait même de porter le score à 3-1 mais son tir, après un centre de Sabaly, était un tout petit peu trop croisé (39). Le Brésilien parvenait finalement à marquer le troisième but, d'un tir lointain au bout du temps additionnel (90+5).



Les dix dernières minutes auraient pu permettre à l'ASSE d'égaliser à 2-2 sur un tir de Jonathan Bamba qui heurtait le poteau (83), puis quand une reprise de la tête de Debuchy touchait la barre transversale (86).



Surtout, un penalty tiré par Cabella, accordé de manière contestable pour une main d'Igor Lewczuk sur un ballon à bout portant, était arrêté par Benoît Costil (88).



Les Girondins après un début difficile, sont montés en régime au cours de la partie. Ils ont livré une performance assez solide, notamment sur le plan défensif, et mérité cette victoire.







