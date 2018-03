Ligue 1 - Evian/Thonon saisit la justice sur sa gestion passée

Evian/Thonon a annoncé mercredi vouloir engager des poursuites judiciaires sur la gestion passée du club et notamment ses comptes arrêtés au 30 juin et au 31 décembre 2013, après une crise de gouvernance l'année dernière.



Le 13 janvier, le conseil d'administration de la société anonyme gérant l'ETG FC avait commandé un audit sur la gestion du club haut-savoyard durant cette période.



Fin mai, les experts ont remis leur rapport "qui laisse apparaître des fautes de gestion caractérisées ainsi qu'une immixtion dans la gestion du club telles que le conseil d'administration de la SASP ETG FC du 2 juin a décidé d'engager des procédures judiciaires afin de faire constater ces comportements et les faire sanctionner", indique un communiqué de la direction du club.



Evian-Thonon-Gaillard FC, 14e du dernier championnat de Ligue 1, a subi une grave crise de gouvernance entre les actionnaires majoritaires Esfandiar Bakhtiar, hommes d'affaires irano-suisse qui détient 42% du capital, et Richard Tumbach, un industriel local propriétaire de 16%, d'une part; et d'autre part, Franck Riboud, PDG de Danone, partenaire principal qui vient de retirer son sponsoring, et Patrick Trotignon, ancien président de la SASP.



Celui-ci, dont M. Riboud, président d'honneur du club sans en être actionnaire, avait été à l'origine de la nomination en 2008, a été évincé de son poste en décembre, remplacé par Joël Lopez.



"Danone agissait comme s'il était le propriétaire du club et cela a entraîné des problèmes dans la gouvernance. Nous ne voulons plus vivre ce type d'immixtion dans la gestion du club", a déclaré Esfandiar Bakhtiar dans un entretien accordé le 21 juin au quotidien "Le Dauphiné libéré".



"Il est faux de prétendre que l'audit est vide de contenu. Il réserve des surprises que nous communiquerons prochainement", a poursuivi l'actionnaire au sujet de la gestion passée de Patrick Trotignon.



"Il était président salarié du club mais également rémunéré par le groupe Danone. Au final, il était plus au service du sponsor que de l'institution ETG. Il avait plus intérêt à satisfaire les desiderata de Danone et lui

donnait sa priorité au détriment au club", a dénoncé M. Bakhtiar.



"Franck Riboud avait demandé à Patrick Trotignon de +virer+ Pascal Dupraz. Je me suis opposé et j'ai soutenu ce dernier. Il m'en a voulu me disant que les "Parisiens" (35 actionnaires pour la plupart basés à Paris qui détiennent 35% des actions du club comme Lizarazu, Zidane, Denisot, Boghossian qui

détiennent 1% chacun) me faisaient la +gueule+ pour cela", a-t-il précisé.



Le 22 mai dernier, l'assemblée générale des actionnaires a refusé à Yves Bontaz, PDG de Bontaz Centre, une société locale partenaire du club, sans être lui-même au capital du club ou dirigeant, de racheter ces 35% d'actions détenues par ces actionnaires minoritaires qui souhaitent les céder.



