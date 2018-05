Ligue 1 - Gasset confirmé comme entraîneur de l'AS-Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne a confirmé mardi son entraîneur Jean-Louis Gasset, arrivé au club en novembre dernier après la démission de l'Espagnol Oscar Garcia suite au derby perdu à domicile contre l'OL (5-0).



"L'AS Saint-Etienne se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Jean-Louis Gasset", écrit dans un communiqué le club stéphanois, estimant que "toutes les conditions" sont réunies "pour privilégier la stabilité".



Gasset était arrivé à l'ASSE dans un premier temps comme adjoint de Julien Sablé, nommé initialement pour remplacer Garcia. Il avait alors signé un contrat jusqu'au 30 juin 2019 avec le club stéphanois.



Faute de résultats (aucune victoire), Gasset, 64 ans, avait été promu entraîneur principal juste avant la 19e journée et le déplacement à Guingamp, perdu par l'ASSE (2-1).



A la trêve hivernale, le club était 16e du classement, conservant cette place jusqu'au soir de la 23e journée. Après un mercato d'hiver réussi grâce aux conseils et aux relations de Gasset, qui ont permis de recruter notamment Yann M'Vila et Mathieu Debuchy, les Verts sont parvenus à terminer le

championnat à la 7e place. Au point d'avoir rêvé un temps d'une qualification européenne.



En deuxième partie de saison, l'ASSE a "remporté 10 victoires en 19 matches, obtenant 35 points lors de la phase retour du championnat, soit 1,84 point de moyenne par rencontre", rappelle le club.



"Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l'AS Saint-Etienne. Le projet et l'ambition des dirigeants m'ont convaincu. Pendant six mois, j'ai pris un plaisir extraordinaire à diriger cette équipe. Saint-Etienne est une ville qui respire le football. La ferveur populaire qui entoure le club est un formidable moteur pour réussir des performances", a déclaré Gasset, cité dans le communiqué.



Le directeur général de l'ASSE, Frédéric Paquet, a pour sa part souligné la capacité de l'entraîneur à "transformer le groupe professionnel en un temps record".









Avec AFP