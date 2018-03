Ligue 1 - Geubbels ne veut pas signer de contrat pro à Lyon

Le jeune attaquant de l'OL Willem Geubbels ne souhaite pas signer son premier contrat professionnel avec le club rhodanien, a annoncé jeudi l'OL, à qui le Bleuet a demandé une rencontre avec les dirigeants "pour étudier une offre d'un autre club, semble-t-il français", qui paraît être Monaco.



"L'Olympique lyonnais a pris acte de la décision de Willem Geubbels et de son entourage mais entend défendre ses intérêts et d'une façon plus générale ceux de la formation française à travers le cas d'un joueur qui a eu seulement 16 ans l'été dernier et (est) sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2019", indique un communiqué de l'OL.



L'AS Monaco, possible destination du jeune espoir, a déjà été rejoint l'été dernier par l'attaquant Rachid Ghezzal et le défenseur Jordy Gaspar, en fin de contrat avec l'OL qui n'a du coup reçu aucune indemnité de transfert.



"Les exemples de Ghezzal et Gaspar avec Monaco incitent l'OL à prendre toutes ses dispositions pour ne pas être à nouveau pénalisé sur le plan économique et de l'image", poursuit le club rhodanien.



Celui-ci a rappelé "qu'il avait fait des propositions extrêmement importantes" au joueur à l'image "de ce qui a été fait pour Kylian Mbappé avant que celui-ci ne se révèle au plus haut niveau la saison dernière" avec Monaco.



Geubbels, arrivé à l'Olympique lyonnais à 9 ans, a participé cette saison à quatre matches professionnels en Ligue 1, Coupe de la Ligue et Europa League (87 minutes jouées, 0 but).



Toutefois, depuis quelques semaines, il ne s'entraîne plus avec le groupe professionnel.





