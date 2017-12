Ligue 1 - Incidents après Saint-Etienne-Monaco

De sérieux incidents, qui ont donné lieu à une interpellation selon l'ASSE, ont éclaté entre groupes ultras du club

stéphanois et forces de l'ordre devant le stade Geoffroy-Guichard, vendredi,

après le match Saint-Etienne-Monaco (0-4) de la 18e journée de Ligue 1.



Les deux kops nord et sud du Chaudron étaient frappés de huis clos après les incidents survenus lors du derby Saint-Etienne-Lyon du 5 novembre (0-5).



Des incidents entre forces de l'ordre et supporters avaient déjà eu lieu avant le match contre Monaco au pied de la tribune Henri-Point, face à la tribune d'honneur, empêchant des spectateurs lambdas d'accéder à leur place pour le coup d'envoi.



A la fin de la rencontre, les groupes ultras se sont déplacés devant la

tribune principale, engageant des affrontements avec la police, utilisant des fumigènes et autres fusées.



L'ordre a été rétabli après une demi-heure.