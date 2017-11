Ligue 1 - Jean-Louis Gasset rejoint Saint-Etienne pour épauler Sablé

Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de Montpellier et adjoint de Laurent Blanc, va devenir l'assistant de Julien

Sablé à Saint-Etienne où il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2019, a annoncé

l'ASSE mercredi.



Agé de 63 ans, Gasset, titulaire du Brevet d'entraîneur professionnel de

football (BEPF) vient renforcer l'encadrement autour de Sablé, nommé entraîneur des Verts le 15 novembre dernier, en remplacement de l'Espagnol Oscar Garcia, démissionnaire.



Selon un porte-parole du club stéphanois, l'arrivée de Jean-Louis Gasset "n'est pas liée aux déclarations, mardi, de l'UNECATEF (syndicat des

entraîneurs) sur le diplôme de Sablé qui reste l'entraîneur principal".



Trésorier du syndicat et ancien joueur et entraîneur des Verts, Pierre

Repellini avait déclaré sur France Bleu: "Il n'a pas le diplôme. Vous ne

pouvez plus maintenant avoir des prête-noms. Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus avoir d'entraîneur sur le banc qui n'a pas le BEPF." Faute de quoi, le club doit se mettre en règle sous peine de devoir régler une amende de 25.000 euros.



Les discussions pour le recrutement de Jean-Louis Gasset avaient été

engagées depuis plusieurs jours, l'intéressé s'étant rendu au siège du club à l'Etrat (Loire) mercredi.



"Le club était parfaitement informé des obligations réglementaires liées à

l'encadrement d'une équipe professionnelle et c'est pour cela qu'une réflexion avait été engagée pour constituer une équipe autour de Julien Sablé dès les premières discussions concernant l'éventualité d'un départ d'Oscar Garcia", a

indiqué un communiqué de l'ASSE.



Gasset est entraîneur depuis 1985 après avoir été joueur à Montpellier

(1975-1985).



Il a été notamment entraîneur de Montpellier, Caen, Istres. Il est aussi

connu pour avoir été l'adjoint de Luis Fernandez au PSG (2001-2003) et à

l'Espanyol Barcelone (novembre 2003-2004) et de Laurent Blanc à Bordeaux (2007-2010), en équipe de France (2010-2012) et au Paris Saint-Germain (2013-2016).



La saison dernière, il avait pris la direction de Montpellier après

l'éviction de Frédéric Hantz.



De son côté, Alain Ravera, titulaire du BEPF, et arrivé à Saint-Etienne cet

été pour travailler au sein de l'encadrement mené par Oscar Garcia, pourrait en revanche quitter le club stéphanois.





Avec AFP