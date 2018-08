Ligue 1 - Khazri-Diony au rendez-vous des Verts

Deux buts signés Wahbi Khazri et Loïs Diony ont permis à l’AS-Saint-Etienne d'arracher la victoire aux dépens de Guingamp (2-1), samedi au stade Geoffroy-Guichard, au terme d'un match de la 1ère journée qui a failli échapper aux Verts.



Khazri, tête de gondole du recrutement stéphanois, a donné l'avantage à l'ASSE en toute fin de première période en reprenant victorieusement de volée un renversement de jeu délivré de l'aile gauche par Diony (1-0, 45).



Ce dernier a ensuite donné la victoire à son équipe en fin de partie, avec un but inscrit de la tête à la réception d'un centre délivré de l'aile gauche par Timothée Kolodzieczak (2-1, 80).



Recrutement phare de l'été dernier, Diony, prêté à Bristol (2e div. anglaise) en janvier, n'avait pas marqué une seule fois en 2017-2018, son dernier but datant du 14 mai 2017 contre Nancy avec son ancien club, Dijon

(2-0).



L'association entre Khazri et Diony était toutefois très attendue après des matches de préparation encourageants.



La première période livrée par les deux hommes laisse de bons espoirs à l'ASSE en attendant la conclusion dans les prochains jours des négociations pour le recrutement définitif du Marseillais Rémy Cabella, prêté aux Verts la saison dernière.



Mais l’AS-Saint-Etienne, dangereux avant la mi-temps par Loïc Perrin (12), Ole Selnaes (24), Diony (31) ou encore Khazri (35) s'en sort bien en s'imposant.



Car en seconde période, Marcus Thuram a égalisé en transformant un penalty accordé pour une faute de Stéphane Ruffier sur Marcus Coco à la suite d'une erreur de Neven Subotic (1-1, 55).



Ruffier a, par ailleurs, plusieurs fois sauvé son équipe devant Nolan Roux (51), Thuram (62, 68) ou encore sur un tir d'Etienne Didot (77) alors que les Stéphanois ont nettement baissé de rythme physiquement après la mi-temps,

multipliant les maladresses techniques.



En première période, l'En-avant n'avait été dangereux que sur un corner repris de la tête par Thuram mais envoyé au dessus (15).







Avec AFP