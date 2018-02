Ligue 1 - L'AS-Saint-Etienne : Nouvelle convention de douze ans pour l'occupation de Geoffroy-Guichard

Saint-Etienne Métropole et l'AS Saint-Etienne ont annoncé vendredi la signature d'une nouvelle convention d'occupation du stade Geoffroy-Guichard pour une durée de douze ans par le club stéphanois.



Gaël Perdriau (LR), président de Saint-Etienne Métropole, et Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE, ont déclaré au cours d'une conférence de presse commune organisée dans le stade, avoir privilégié l'option d'une "location de longue durée, qui donne de la visibilité au club et lui permettra de se développer, plutôt qu'une vente", comme le club en avait exprimé le souhait en 2016.



"Le stade ne m'appartient pas, ni à la Ville ni à Métropole, ce n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un bien collectif qui appartient aux supporters, au peuple vert", a souligné Gaël Perdriau, également Maire de Saint-Etienne.



Le "Chaudron" et ses espaces réceptifs seront désormais mis à disposition de l'AS Saint-Etienne toute l'année (contre en moyenne 24 jours par an actuellement) dans le cadre de la convention qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain.



"L'option d'une exploitation directe du stade par nous-mêmes n'a finalement pas été retenue à l'issue d'une étude technico-financière, car les services de la métropole sont efficaces", a expliqué Roland Romeyer.



"Sur l'état de la pelouse, il y a eu des moments au cours desquels nous nous sommes +attrapés+, mais finalement la collectivité a répondu à notre demande et aujourd'hui nous avons une pelouse plus que convenable", a-t-il poursuivi.



Le dirigeant a ajouté que la prochaine étape sera, dès la fin de la saison en cours, "un investissement de Saint-Etienne Métropole dans la vidéo-protection et la sonorisation".



Interrogés sur le montant du loyer annuel qui sera versé par le club, les deux hommes se sont contentés de répondre qu'il sera "cohérent" et permettra à l'AS Saint-Etienne de "continuer à pratiquer une politique tarifaire populaire".





Avec AFP