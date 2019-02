Ligue 1 : L'OL boit le bouillon à Monaco et fragilise sa 3e place

L'Olympique Lyonnais a passé une soirée cauchemardesque à Monaco (2-0), et a fragilisé sa troisième place, voyant revenir Saint-Etienne à trois points et Marseille à cinq points, dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1.



A l'image de Memphis Depay qui a raté un penalty (71e), l'OL a déçu face à une belle équipe monégasque, qui grimpe à la 16e place grâce aux buts de ses Portugais Gelson Martins (18e) et Rony Lopes (27e).



Monaco n'est plus la même équipe ! Il faut dire que l'équipe a été profondément remaniée et seulement 4 anciens joueurs du début de saison étaient sur la pelouse de Louis II ce soir.