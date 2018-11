Ligue 1 - Les supporters stéphanois interdits d'accès au stade pour le derby OL-ASSE

Après la LFP, la préfecture du Rhône a décidé lundi d'interdire aux supporters de l'équipe de Saint-Etienne le périmètre du stade à Lyon pour le match de la 13e journée de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais le 23 novembre, après les graves incidents dans les précédents derbies.



Le 23 novembre, l'accès au Groupama Stadium "sera interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter stéphanois ou se comportant comme tel", indique la préfecture dans un communiqué.



Cet arrêté a été pris compte tenu des graves incidents ces dernières années lors de rencontres entre les deux clubs, de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle de fermer le secteur visiteurs du prochain match à l'extérieur de l'ASSE pour sanctionner le club, suite à des violences commises par des supporters, mais également du risque important de troubles à l'ordre public engendré, détaille la préfecture.



Par ailleurs, la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques, de tout objet pouvant être utilisé comme projectile et le transport et la possession d'alcool seront interdits dans le même périmètre de 08h00 à minuit, le jour du match.





Avec AFP