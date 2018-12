Ligue 1 - Lyon: bien mais peut mieux faire !

Genesio est satisfait: "Ca reste satisfaisant car nous sommes dans nos objectifs intermédiaires. Nous sommes sur le podium de la Ligue 1 avec un match en retard et qualifiés en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue. Si nous étions en conseil de classe, on dirait sans doute +bien mais peut mieux faire, en championnat surtout+", a dit le technicien lyonnais après le résultat nul obtenu samedi à Montpellier (1-1).



Après dix-huit matches la saison passée, l'OL comptait 38 points (11 victoires, 5 nuls et 2 défaites) contre 32 cette saison (9v, 5n et 4d). Les Lyonnais avaient inscrit plus de buts (44 contre 30) et en encaissaient un peu moins (19 contre 21) pour une différence de +25 contre +9.

L'OL a bien négocié ses gros matches avec des victoires sur Marseille (4-2) ou Saint-Etienne (1-0) dans le derby, et de bons résultats à Lille (2-2) ou face à Manchester City (2-1, 2-2) en C1. En revanche, ses performances ont été décevantes au regard de son potentiel à Reims (défaite 1-0), à Caen (2-2) ou contre Rennes (défaite 2-0) et Bordeaux à domicile (1-1). Au point de soupçonner les joueurs de choisir leurs matches, surtout avant les rendez-vous européens.

Comme on pouvait le craindre, Nabil Fekir a eu des difficultés pour revenirà son meilleur niveau après la Coupe du monde. Il a été blessé à deux reprises, à une cheville et aux adducteurs et son rendement est moindre que la saison dernière (4 buts en championnat contre 12, fin 2017) même s'il a égalisé contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (1-1) qualifiant le club rhodanien avec ce but, ou encore en ouvrant la marque samedi à Montpellier (1-1). De son côté, Memphis a alterné le très bon et le franchement décevant, comme souvent.



L'OL a abandonné, début novembre, son 4-2-3-1 au profit d'un 3-4-3 afin de rendre l'équipe plus solide. Alors que tous les prédécesseurs qui s'étaient risqués à un dispositif à trois défenseurs centraux avaient échoué, le bilan est plus positif pour Genesio. "En décembre, nous avons retrouvé de la régularité dans notre jeu à l'exception du mauvais match contre Rennes. Il faut être plus efficace encore dans les deux surfaces", estime l'entraîneur.



Le recrutement du défenseur central belge, Jason Denayer (23 ans) est la réussite du mercato estival.

L'idéal désormais serait de compléter le secteur défensif lors de la période de transferts hivernal mais les bonnes affaires y sont rares. "Maintenant que nous jouons à trois - mais peut-être que nous ne jouerons pas à trois jusqu'à la fin de saison - on se rend compte, quand il y a un blessé ou un suspendu (...) qu'on peut être un peu limite sur ce poste", reconnaît Genesio. "Mais trouver un défenseur central susceptible de renforcer l'équipe en décembre ou janvier, cela paraît compliqué", tempère-t-il.

En attaque, le départ de Mariano Diaz au Real Madrid n'a pas été compensé par l'arrivée de Moussa Dembélé. Cantonné à un rôle de remplaçant, le joueur formé au PSG a marqué quatre buts en Ligue 1 quand l'Espagnol en avait inscrit treize sur ses dix-huit premiers matches de championnat.

Martin Terrier, venu de Strasbourg et Léo Dubois arrivé de Nantes sont encore de jeunes joueurs, freinés par des blessures.





Premier semestre validé avec mention bien pour Lyon: satisfait de la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et de la 3e place provisoire en Ligue 1, Bruno Genesio estime pourtant que son équipe a encore une marge de progression.