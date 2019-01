Ligue 1 : Lyon n'avance plus et se fait doubler par Saint-Etienne à quelques jours du derby

L'Olympique Lyonnais a évité le pire avant le derby de dimanche à Saint-Etienne, en rattrapant Toulouse 2-2 sur le fil, mercredi en match en retard de la 17e journée de Ligue 1, grâce à un but dans les dernières minutes de Nabil Fekir.



Les Lyonnais, dominés après un doublé de Jimmy Durmaz (12e, 74e sur penalty), et sont revenus à hauteur du TFC par Moussa Dembele (76e) et Fekir (88e), buteur sur un somptueux coup franc direct qui permet à l'OL d'occuper la 4e place avec deux points de retard sur Saint-Etienne qui a battu Marseille 2 à 1 dans la soirée.



Lyon devra aller chercher la victoire à Saint-Etienne si les Gones veulent remonter sur le podium.