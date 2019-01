Ligue 1 - Lyon s'offre le derby et reprend la 3e place

L'Olympique Lyonnais a remporté dans les arrêts de jeu, un derby spectaculaire à Saint-Etienne 2-1 grâce à une tête de Mousa Dembélé et reprend aux Verts la 3e place au classement, dimanche à l'issue de cette 21e journée de Ligue 1.



L'OL (3e, 37 pts) retrouve le podium avec trois points de retard sur Lille (2e) et une longueur d'avance sur le grand rival stéphanois, 4e.



Dans ce 118e derby de l'histoire des 2 clubs, ce sont les gardiens qui ont brillé ce soir par leurs talents et leurs sauvetages respectifs d'un côté à l'autre du terrain, et Antony Lopes a été élu homme du match par les journalistes de Canal +.



Une défaite cruelle pour les Stéphanois qui n'ont pas démérité, mais qui ont finalement craqué dans les arrêts de jeu.