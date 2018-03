Ligue 1 - Rennes-AS Saint-Etienne: rendez-vous manqué pour Ntep

Forfait contre Dijon (2-2) le 3 mars, l'attaquant stéphanois Paul-Georges Ntep sera de nouveau absent face à son ancien club, Rennes, samedi en match de la 29e journée de Ligue 1, en raison d'un problème derrière la cuisse droite, a annoncé vendredi l'entraîneur de l’AS-Saint-Etienne.



Agé de 25 ans, l'international français (2 sélections, 0 but) formé à Auxerre (L2) souffre d'une inflammation sur une ancienne cicatrice au niveau de l'ischio-jambier, a révélé jeudi en conférence de presse Jean-Louis Gasset.



"S'il avait joué, il aurait eu le frein à main. Nous allons le remettre d'aplomb mais il ne sera pas dans le groupe à Rennes", a-t-il annoncé.



Après la rencontre face à Dijon, déjà, Gasset n'avait pas masqué son inquiétude au sujet d'un joueur qui est souvent blessé.



"Il a eu une mauvaise sensation à une cuisse la veille de cette rencontre. J'ai préféré ne pas prendre de risque", avait-il dit après le match.



Au cours de son séjour à Rennes entre 2013 et janvier 2017, il a été absent 217 jours en tout pour des blessures musculaires, début de pubalgie ou fractures, dont une fracture de fatigue au tibia (juillet 2015 et mars 2016).

Il joue avec une tige dans chaque jambe.



Il a également connu des soucis musculaires à Wolsburg (1re div. allemande) où il avait été transféré et où il jouait peu (18 matches, 0 but).



C'est l'une des raisons pour lesquelles il a rejoint cet hiver Saint-Etienne en prêt, jusqu'en fin de saison, mais là aussi son parcours est cahoteux avec 5 matches (1 but) quand les Verts joueront à Rennes leur 9e

match depuis son arrivée.





Avec AFP