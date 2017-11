Ligue 1 - l'AS-Saint-Etienne n'avance toujours pas

Repris deux fois à la marque, l'AS-Saint-Etienne, malgré l'arrivée de Julien Sablé sur le banc après le départ

d'Oscar Garcia, n'y arrive toujours pas et a concédé le nul sur son terrain

face à Strasbourg (2-2), vendredi lors de la 14e journée de Ligue 1.



En attendant les autres rencontres, samedi et dimanche, les Verts restent

provisoirement 6es, un classement bien flatteur. Car après un bon début de championnat, ils n'ont gagné qu'une fois sur leur neuf dernières sorties (quatre nuls), contre le dernier, Metz (3-1), le 14 octobre.



Les Strasbourgeois rejoignent Nice et Angers au 16e rang (14 points).



Ce score de parité, pour la seconde sortie de Sablé sur le banc, après

celle à Lille (défaite 3-1), désormais épaulé par Jean-Louis Gasset titulaire

du diplôme requis, n'a tenu à rien pour les Stéphanois.



Faute d'être suffisamment sereins, ils auraient pu tout aussi bien s'incliner si les Alsaciens s'étaient montrés plus adroits dans le dernier geste, notamment en première période.



Il a fallu que Ruffier arrête un bon tir de Martin (17) puis une reprise de

Terrier après un centre délivré de l'aile gauche par Liénard (39), avant que

Liénard ne manque le cadre malgré une belle position (26), pour que "Sainté" ne soit pas puni.



Les Foréziens ont quand même ouvert la marque par le Brésilien Hernani qui

trompait Bingourou Kamara d'un tir enveloppé du droit (41).



Mais l'ASSE n'a pu préserver son avance bien longtemps, Jean-Eudes Aholou égalisant en fusillant Stéphane Ruffier après un centre de la droite de Martin Terrier (44).



Après la mi-temps, Kévin Monnet-Paquet a redonné l'avantage à son équipe en devançant la sortie de Kamara et après plusieurs erreurs des défenseurs strasbourgeois (56).



C'est le premier but de la saison pour Monnet-Paquet, peu habitué à marquer (104 matches en L1 avec Saint-Etienne, 9 buts).



Là aussi, les Verts, trop approximatifs et, jusqu'au bout, incapables de

profiter des hésitations de la défense strasbourgeoise dans leur pressing de

fin de partie, ont affiché trop de fébrilité derrière à l'image du penalty

concédé pour une faute de Florentin Pogba sur Bakary Koné et transformé par Jonas Martin (62).



Dans la minute précédente, un coup franc de Dimitri Liénard, détourné par

le mur stéphanois, avait déjà touché la barre transversale (61).



Même si les Ligériens ont eu la possession de balle (55% contre 45%), ils n'en n'ont pas fait grand chose: plusieurs situations dangereuses mais une seule très bonne occasion, sur une action de Jonathan Bamba contré par Liénard qui manquait de tromper son gardien (16).



Le Norvégien Alexander Söderlund, par ailleurs une nouvelle fois bien

discret, a eu aussi une bonne opportunité mais son tir était arrêté par Kamara (66).





Avec AFP