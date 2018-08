Ligue 1: l’AS-Saint-Etienne solide, Montpellier inoffensif

L’AS-Saint-Etienne poursuit sa bonne mise en

route en ramenant un nul (0-0) samedi de Montpellier, encore peu réaliste à la Mosson lors de la 3e journée de Ligue 1.



Avec cinq points en trois rencontres, l'équipe de Jean-Louis Gasset, invaincue, pointe provisoirement à la 7e place. Elle paraît en mesure de tenir les promesses que laisse entrevoir son recrutement.



Avant de recevoir Amiens dans une semaine à Geoffroy-Guichard, les Verts affichent doucement leurs ambitions pour se mêler à la course à l'Europa League.



Montpellier n'y arrive toujours pas. Malgré le renouvellement de son secteur offensif, et l'arrivée notamment d'Andy Delort, l'équipe de Michel Der Zakarian peine toujours autant à domicile, où elle n'a plus gagné depuis le 3

février face à Angers (2-1).



Autour d'une organisation très solide, Montpellier, désireux de ne pas perdre ce match, a bien contrôlé l'influence du trio stéphanois formé de Rémy Cabella, Wahbi Khazri et Loïs Diony. Mais, malgré la présence de son nouveau meneur de jeu Florent Mollet, il n'a jamais réussi à déstabiliser la défense

des Verts, privée de Neven Subotic.



Se méfiant l'un de l'autre, Montpellier et Saint-Etienne se neutralisaient tout au long d'une première période dépourvue d'action de but. Les Stéphanois, maîtres du ballon, n'inquiétaient Benjamin Lecomte que sur une tête timide de Kevin Monnet-Paquet (34). Avec une tête de Pedro Mendes (3) et une frappe de vingt mètres de Mollet (10), Montpellier ne faisait guère mieux.



En seconde période, les deux équipes avaient tour à tour une bonne et unique occasion de faire la différence. L'avant-centre stéphanois Loïs Diony, servi dans le dos de la défense, ajustait une frappe croisée à la 53e minute

bien repoussée par Lecomte.



A la 72e minute, une tête du nouvel attaquant montpelliérain Gaëtan Laborde, bien servi par Delort, passait de peu à côté de la lucarne de

Stéphane Ruffier. Et Montpellier, comme l'ASSE, se contentaient d'un point.







Avec AFP