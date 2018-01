Ligue 1: l'ASSE n'est pas sorti de la tourmente

Metz, auteur d'une première période époustouflante, a nettement battu (3-0) une équipe de Saint-Etienne en perdition, qui a en outre terminé à dix après l'exclusion de Hernani (85e), mercredi pour la 21e journée de Ligue 1.



Après ce troisième succès en cinq matches (pour deux nuls), Metz revient petit à petit dans la course au maintien et pointe à présent à cinq points de Toulouse et six de Troyes, qui le précèdent.



L'éclaircie a en revanche été de courte durée pour l'AS-Saint-Etienne, vainqueur de Toulouse le week-end passé mais qui est retombé dans ses travers et a rapidement sombré en Lorraine, incapable de trouver des solutions.



Les Verts, pour qui le revenant Yann M'Vila a été transparent, sont 14e mais ne comptent plus que deux petits points de marge sur le barragiste,