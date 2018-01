Ligue 1: l'ASSE se donne un peu d'air

Deux buts de Robert Beric et Assane Diousse mais aussi la grande partie du gardien Jessy Moulin ont permis à l'AS-Saint-Etienne de remporter une victoire importante aux dépens de Toulouse (2-0) et de se donner de l'air dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, dimanche à Geoffroy-Guichard.



Après ce match de la 20e journée, les Verts remontent de la 17e place qu'ils occupaient au coup d'envoi, au 14e rang avec quatre points de plus que le TFC, désormais 18e et barragiste.



Les Stéphanois ont pris l'avantage juste avant la mi-temps sur un penalty transformé par Beric accordé pour une faute d'Andy Delort sur Jonathan Bamba (45).



Ils ont doublé l'écart en fin de partie par Diousse qui reprenait au second poteau un centre délivré de l'aile droite par Bamba et dévié par le gardien Alban Lafont (86).



Mais l'ASSE doit aussi en grande partie ce succès important pour la confiance à quatre jours d'un déplacement lui aussi primordial sur le terrain du dernier, Metz, mercredi, à son gardien Jessy Moulin.



Celui-ci a une nouvelle fois remplacé avec brio Stéphane Ruffier, qui doit encore purger un match de suspension en Lorraine sur les quatre infligés après son exclusion contre Monaco (0-4), le 14 décembre.



Car les Verts, malgré la présence de Beric, les retours des cadres, Loïc Perrin et Romain Hamouma donnant au onze de départ une allure plus solide, ont été largement dominés par une formation toulousaine, privée de son entraîneur Pascal Dupraz, au repos forcé après un malaise samedi.



Le TFC aurait sûrement mérité beaucoup mieux s'il avait su concrétiser ses occasions.



Ainsi, Moulin s'est interposé plusieurs fois devant l'incontournable Max-Alain Gradel (2, 21, 40) mais également devant Somalia (20, 52) ou encore sur un tir de Corentin Jean (65).



Les Stéphanois ont aussi eu de la réussite en fin de partie. Bryan Dabo n'a reçu qu'un avertissement alors qu'il aurait dû être exclu pour un vilain geste sur Issiaga Sylla (80).



Un but inscrit de la tête par Christopher Jullien à la réception d'un coup franc de Gradel était ensuite refusé pour un léger hors-jeu (85).





