Ligue 1: l'OL étrille Troyes

L'OL s'est offert un large succès à Troyes 5-0, marqué par le premier triplé de Memphis Depay, dimanche après-midi lors de la 10e journée de Ligue 1



Les Lyonnais, 4e avec 19 points, doublent l'OM au classement et confirment leur retour en forme, après avoir battu coup sur coup Monaco (3-2) en championnat et Everton (2-1) en Europa League.



Avec ses trois buts, dont un sur penalty, Depay a livré une superbe partie, bien aidé par les jeunes Houssem Aouar (19 ans) et Tanguy Ndombele (20 ans), tous les deux très performants au milieu.



C'est la première fois que le Néerlandais inscrit un triplé dans sa carrière professionnelle, que ce soit en club ou en sélection.



Très en jambes également, Bertrand Traoré avait ouvert le score dès la 21e minute. Mariano Diaz a conclu la fête à la 90e.





Avec AFP