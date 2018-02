Ligue 1: l'OL n'avance plus...

La série noire de Lyon continue ! Englués dans une série de trois défaites consécutives en championnat, les Lyonnais ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras.



Après avoir rapidement pris le contrôle du match grâce au doublé de Bertrand Traoré (21e, 44e), les coéquipiers de Nabil Fekir, remplaçant au coup d'envoi, semblaient bien partis pour enfin mettre fin à leur spirale négative.



Mais Lille, sous l'impulsion de son joker Luiz Araujo, passeur pour Pépé (65e) puis buteur (81e), a réussi à arracher un point important pour la course au maintien.



Ce mauvais résultat pourrait être déjà celui de trop pour l'OL dans sa course au podium et à la qualification pour la Ligue des champions



Monaco, 2e, possède déjà sept longueurs d'avance, Marseille 3ème est à six points après sa victoire sur Bordeaux en soirée