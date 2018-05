Ligue 1: l'OL piégé à la Meinau

Soirée de folie samedi soir à la Meinau: le Racing de Strasbourg a renversé l'Olympique lyonnais 3 buts à 2.



Une première mi-temps solide et généreuse récompensée par un but de Stéphane Bahoken (22e) permettait au Racing de rentrer au vestiaire en menant à la marque.



La deuxième mi-temps sourit davantage aux Lyonnais qui reprennent l'avantage avec Fekir, sur penalty (50e) et Aouar (73e).



Mais le miracle de la Meinau opère : une tête décroisée salvatrice de Nuno Da Costa à la dernière minute du temps réglementaire et coup franc d'anthologie de Dimitri Liénard (93e). Ce dernier libère le Racing



Une victoire arrachée dans le temps additionnel qui permet aux Strasbourgeois d'être assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, mais l'OL rétrograde à la 3ème place avec seulement un point d'avance sur Marseille, 4ème, et deux points de retard sur Monaco.