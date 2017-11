Ligue 1: l'OL rate la marche lilloise

Deux buts de Thiago Mendes et Ezequiel Ponce ont permis à Lille de s'imposer pour la première fois depuis le limogeage de Marcelo Bielsa, le Losc faisant tomber l'OL chez lui (2-1), au terme d'un match pauvre de la 15e journée de Ligue 1.



Le Losc, qui restait sur deux défaites de suite à Amiens (3-0) et Montpellier (3-0), a bien choisi l'endroit où se relancer en allant battre l'OL, qui n'avait perdu qu'un seul match cette saison en L1



Cette victoire permet aux Lillois de monter d'un rang au classement (18e, barragiste), tandis que les hommes de Bruno Genesio perdent leur 2e place au profit de Marseille après une prestation bien décevante marquée par un penalty manqué par Nabil Fekir (56)



L'OL, qui perd pour la première fois depuis sa défaite à Paris le 17 septembre (6e journée), se retrouve 3e à deux points de l'OM.



Thiago Mendes a ouvert la marque dès la 21e minute après s'être infiltré sans être attaqué dans la surface lyonnaise pour battre Anthony Lopes d'un tir enveloppé du pied gauche.



Il a mis fin à une période d'invincibilité du portier rhodanien de 672 minutes.



L'OL, qui n'a pris qu'un point sur ses deux derniers matches à domicile avec un résultat nul contre Montpellier (0-0), a égalisé sur sa première tentative cadrée.



L'Espagnol Mariano Diaz reprenait de la tête en devançant la sortie manquée du gardien Mike Maignan à la réception d'un centre délivré de l'aile gauche par Tanguy Ndombélé (36).



Auparavant, Mouctar Diakhaby avait manqué le cadre de justesse sur une reprise de la tête après un corner (20).

Fekir échoue sur penalty



Mais l'OL, beaucoup trop apathique, s'est de nouveau laissé surprendre avec un but de Ponce, tout seul au coeur de la surface pour reprendre de la tête un centre délivré de l'aile droite par Kevin Malcuit (40).



Après la mi-temps, l'entraîneur lyonnais a tenté de rééquilibrer son équipe avec les entrées de Fernando Marçal et de Maxwel Cornet.



Rien n'y a fait. Memphis manquait encore une superbe opportunité d'égaliser en envoyant le ballon au-dessus alors qu'il était à quelques mètres du but lillois (54) alors que Maignan s'interposait sur un penalty tenté par Fekir après une faute de Ballo Touré sur Cornet (56).



Fekir et Mariano manquaient également tous les deux sur la même action une occasion encore incroyable face à Maignan (84) tout comme Memphis dont le tir était repoussé in-extremis par un défenseur alors que Fekir trouvait le portier lillois qui détournait sur la barre (87).



C'est plutôt Lille qui aurait pu ajouter un troisième but si Mendes n'avait manqué le cadre à bout portant après un centre de la gauche de Ponce (64).



Dans l'ensemble, les Lillois ont affiché une bonne solidarité défensive mais l'OL a montré trop peu, aussi bien physiquement que techniquement, pour faire en sorte que tout n'aille pas de travers.







Avec AFP