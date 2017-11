Ligue 1: l'OL s'abonne au 0-5

L'OL n'a pas fait de détails à Nice en signant sa troisième victoire de la saison à l'extérieur sur le score de 5-0.



Privés de leur guide Nabil Fekir, malade, les Lyonnais s'en sont remis à Memphis Depay, auteur d'un doublé (5e, 38e), qui compte dorénavant 8 buts en L1.



Maxwell Cornet (20e), Mariano Diaz (27e), auteur de son 10e but de la saison en championnat, et Myziane Maolida (80e), ont alourdi la marque.



Du côté du club azuréen, incapable de créer le moindre danger et réduit à dix après l'exclusion de Marlon (72e), la chute continue. Nice, désormais 18e avec deux points d'avance sur Lille, est passé en six mois de la course à la Ligue des champions à la lutte pour le maintien...