Ligue 1: l'OL, sans Fekir, se cogne contre Montpellier

L'absence de Nabil Fekir, suspendu lors de la 13e journée de L1, a lourdement pesé sur l'OL, tenu en échec sur son terrain dimanche par le roc Montpellier (0-0)



Un coup d'arrêt après une série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues.



L'OL, 3e, manque ainsi l'occasion de revenir à une longueur de Monaco (2e) et pourrait même perdre sa place sur le podium en cas de victoire de Marseille, ce dimanche soir à Bordeaux.



De son côté, Montpellier, qui enchaîne un second résultat nul de suite, reste 8e du classement, et plus que jamais meilleure défense du championnat (8 buts encaissés).



"C'est sûr que nous aurions préféré avoir Nabil car il est capable dans ce genre de match, par sa percussion, de percer des lignes ou provoquer des fautes et ouvrir des espaces. Mais même sans lui, nous aurions dû faire beaucoup mieux que ce que nous avons produit, en seconde période notamment", a regretté l'entraîneur Bruno Genesio.



Après s'être brillamment relancé en octobre, les Lyonnais n'ont en effet pas retrouvé le dynamisme qui faisait leur force avant la trêve internationale, notamment dans le domaine offensif.



C'est d'ailleurs ce que l'on pouvait craindre car cette situation se reproduit presque à chaque fois que ses joueurs reviennent de leur séjour en sélection.



Ainsi, dans un 4-3-3 au sein duquel Houssem Aouar n'a pas confirmé les promesses de ses derniers matches, adopté à la place de l'habituel 4-2-3-1 dans lequel rayonne Fekir, l'OL a développé un jeu approximatif, manquant notamment de spontanéité dans ses enchaînements.



L'OL a d'abord laissé passer sa chance en première période avec de rares occasions de prendre l'avantage, notamment par Aouar dans une position excentrée (13) ou encore par Memphis Depay qui tirait au-dessus (29), alors que Cornet échouait devant le gardien Benjamin Lecomte (33).



Mais après la pause, seul un tir de Memphis, arrêté facilement par Lecomte, a été à l'actif de Lyonnais dominés (71).



"Nous étions prévenus, mais nous n'avons pas su déjouer l'animation défensive de Montpellier. En première période, il y a eu de bonnes choses avec deux ou trois situations qui auraient pu nous permettre de mener. Nous ne l'avons pas fait malheureusement et après la mi-temps, il nous a manqué beaucoup de trop de choses, de justesse technique, de fraîcheur physique et mentale pour inquiéter cet adversaire", a poursuivi Genesio.



S'il n'a pas été efficace en attaque, l'Olympique lyonnais peut néanmoins se féliciter de ne pas avoir pris de but sur ses cinq dernières rencontres.



Car de son côté, Montpellier, une nouvelle fois bien organisé et qui a maîtrisé une bonne partie de la seconde période, n'a été vraiment dangereux que sur un corner, mais Anthony Lopes est bien intervenu devant Giovanni Sio (65).



Les deux équipes se retrouveront au stade de la Mosson le 13 décembre en Coupe de la Ligue.



Mais avant cela, l'Olympique lyonnais devra vite retrouver ses repères jeudi en Europa League pour s'imposer contre Apollon Limassol.



Heureusement pour lui, il retrouvera Fekir.



Avec AFP