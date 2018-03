Ligue 1: l’OL toujours en panne

L'Olympique Lyonnais n'avance plus en Ligue 1....Depuis son succès face au PSG au Groupama Stadium le dimanche 21 janvier (2-1), le rival direct de l'OM dans la course au podium reste sur une série de six matches sans victoire.



Trois défaites puis trois matches nuls dont le dernier en date ce dimanche après-midi à La Mosson face à Montpellier (1-1).



Menés 1-0 dès l'entame de match après l'ouverture du score de l'attaquant héraultais Mbenza (7e), les Lyonnais ont réagi au retour des vestiaires grâce à une nouvelle réalisation de leur buteur Mariano Diaz (58e).



Mais ils n'ont pas trouvé la solution pour s'imposer.



Dans le même temps, l’OM a aussi concédé le nul 1 partout face à Nantes.



L’OL reste 4ème avec toujours 5 points de retard sur le podium.





Avec AFP