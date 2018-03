Ligue 1: un nul qui n'arrange personne entre Rennes et Saint-Étienne

Rennes et l'AS-Saint-Étienne se sont neutralisés (1-1) samedi, lors de la 29e journée de Ligue 1, un résultat qui ne lèse personne sur le scénario du match mais qui n'arrange personne dans la course à

Rennes perd une place et se retrouve 6e avec 42 points, un point derrière Nantes qui a battu Troyes, alors que les Verts, 11es avec 36 points, reste à 7 points de la 5e place européenne.



L'AS-Saint-Étienne avait su faire le dos rond pendant la première demi-heure grâce à une bonne organisation défensive et un Stéphane Ruffier décisif grâce à deux belles parades sur des tentatives de Benjamin Bourigeaud (9, 22).



En l'absence surprise, de Robert Beric, auteur de 4 des 5 derniers buts de son équipe, mais relégué sur le banc au coup d'envoi, les hommes de Jean-Louis Gasset ont eu du mal à se montrer dangereux.



Fort heureusement pour eux, le premier tir cadré a été le bon, avec une tête de Nenad Subotic sur corner qui a laissé Tomas Koubek sans réaction, permettant au Serbe d'ouvrir son compteur en vert (0-1, 35).



L'AS-Saint-Étienne a même eu l'occasion de doubler la mise dans la foulée de l'ouverture du score, mais Koubek s'est bien interposé devant Jonathan Bamba, titularisé en pointe (37).



En seconde période, Mathieu Debuchy, servi intelligemment en retrait de la tête par Bamba, expédiait sa reprise à huit mètres des cages largement au-dessus (52), avant que Kévin Monnet-Paquet ne touche le haut de la barre dans un face à face avec Koubek (55).



L'ASSE peut donc nourrir quelques regrets, d'autant que Rémi Cabella s'est procuré encore deux belles opportunités, trouvant Koubek sur sa route (73), avant de voir sa frappe enveloppée frôler le poteau (82).



Rennes, en revanche, peut s'en vouloir de ne pas avoir été plus précis dans la dernière passe ou le dernier geste, à l'image de la tête trop enlevée d'un Diafra Sakho pourtant bien placé (19).



Certes, Ismaïla Sarr a signé un belle égalisation, d'une déviation de la tête subtile, sur un centre brossé de Bourigeaud (1-1, 87), mais avec leur belle circulation de balle, les qualités mentales affichées, les trois points auraient pu leur revenir avec un peu moins de maladresse.



Une maladresse présente après un bon pressing de Bourigeaud qui, emporté par son élan, gênait Wahbi Khazri, dont le tir passait au-dessus (48) ou lorsque Sakho était un poil trop court pour reprendre correctement dans les six mètres un centre à ras de terre d'Hamari Traoré.



Ce nul est néanmoins un moindre mal pour les Bretons qui iront défier un autre rival direct, Bordeaux, la semaine prochaine, alors que l'AS-Saint-Étienne recevra Guingamp.





Avec AFP